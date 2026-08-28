El fútbol modificó en pocos meses los planes de Leonardo Ponzio. El ex capitán de River fue designado entrenador interino del plantel profesional después de la renuncia de Eduardo Coudet y quedó ante un desafío que, según una declaración difundida en abril, había descartado para su futuro inmediato.

“Ser técnico lo descarto porque actualmente no me veo en el día a día”, había manifestado Ponzio, según publicó TyC Sports. Cuatro meses después, las circunstancias deportivas de River lo llevaron directamente al banco de suplentes.

Su designación ya es oficial. River informó este jueves que Ponzio quedará al frente del plantel profesional durante la transición y dirigió ese mismo día su primera práctica. Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, será uno de los encargados de acompañarlo durante esta etapa.

El cambio se produjo después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El resultado aceleró la salida de Coudet, quien comunicó su decisión junto al presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Ponzio, de 44 años y nacido en Las Rosas, Santa Fe, venía desempeñándose dentro de la estructura futbolística de River y había asumido tareas de vinculación entre las divisiones juveniles, la Reserva y Primera. Su conocimiento del plantel y de la institución fue uno de los argumentos de la dirigencia para elegirlo.

“Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición”, explicó Di Carlo al anunciar la decisión.

El primer examen será el domingo 30 de agosto, cuando River visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. Será, además, el debut absoluto de Ponzio como entrenador principal de un equipo profesional.

Por otro lado, diferentes medios sostienen que la intención es mantenerlo hasta diciembre y evaluar posteriormente su continuidad. La posibilidad de extender el vínculo hacia 2027 debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada oficialmente.

Su historia como futbolista le otorga un lugar particular dentro de River. Fue capitán y protagonista de dos ciclos, incluido el período conducido por Marcelo Gallardo. Existe una diferencia en el recuento de sus conquistas: algunas estadísticas le adjudican 18, mientras que River señaló oficialmente 17 títulos cuando anunció su llegada al banco.

Ahora comenzará una etapa completamente diferente. River necesita recomponer su rendimiento y Ponzio tendrá la oportunidad de determinar, en los próximos partidos, si este interinato queda limitado a una transición o abre una posibilidad que él mismo no contemplaba algunos meses atrás.