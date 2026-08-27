Palmeiras consiguió una ventaja importante en la serie ante Santos al imponerse por 3-0 este miércoles 26 de agosto en el Nubank Parque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil. El argentino José Manuel “Flaco” López fue uno de los protagonistas de la noche al convertir dos de los tres goles del conjunto dirigido por Abel Ferreira.

El encuentro permaneció sin goles durante buena parte del primer tiempo, hasta que López abrió el marcador a los 34 minutos. El delantero recibió cerca del área y sacó un remate bajo que superó al arquero Gabriel Brazão. Palmeiras amplió la diferencia antes del descanso: a los 44, Andreas Pereira aprovechó un rebote luego de una intervención del arquero de Santos y estableció el 2-0.

Santos intentó modificar el desarrollo desde el inicio del complemento. Cuca realizó tres variantes durante el entretiempo y mandó a la cancha a Gabriel Bontempo, Rony y Gabigol. Sin embargo, el equipo visitante no logró descontar y Palmeiras continuó generando situaciones frente al arco rival.

A los 16 minutos de la segunda parte llegó el tercer gol. Agustín Giay avanzó por el sector derecho y lanzó un centro que López conectó de cabeza para establecer el 3-0. Además, la acción significó la primera asistencia oficial del lateral argentino desde su llegada al club paulista.

En este marco, Palmeiras administró la diferencia durante el tramo final y terminó asegurando un resultado que lo deja en condiciones favorables para la revancha. Santos deberá ganar por tres goles para llevar la definición a los penales o por cuatro para conseguir la clasificación directa. El Verdao, en cambio, avanzará incluso perdiendo por dos tantos.

El Peixe no contó con Neymar. El delantero afirmó públicamente que estaba disponible y que su ausencia fue determinada por el cuerpo técnico debido a la secuencia de compromisos. Cuca señaló después del encuentro que la decisión había sido preservar al jugador y asumió la responsabilidad principal por la derrota.

Por otro lado, distintos reportes periodísticos indican que Palmeiras tiene encaminada una extensión del contrato de López hasta diciembre de 2030. Hasta el momento de esta publicación, la renovación debe considerarse un acuerdo informado por la prensa a la espera de una comunicación oficial del club.

La revancha se disputará el miércoles 2 de septiembre, desde las 21.30, en Vila Belmiro. Allí se definirá el clasificado a las semifinales de la Copa do Brasil.