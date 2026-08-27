Estudiantes de La Plata y Barracas Central se enfrentarán este jueves 27 de agosto, desde las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Platense-Instituto.

El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, con Fernando Echenique a cargo del VAR. La designación figura en la programación oficial de AFA, mientras que la web de Copa Argentina presenta al juez con su nombre completo, Maximiliano Nicolás Ramírez.

Estudiantes llega al cruce después de una semana con resultados diferentes según la competencia. Por el Torneo Clausura perdió 2-0 frente a Sarmiento, aunque anteriormente había goleado 4-0 a Gimnasia en el clásico platense. Además, el equipo dirigido por Alexander Medina consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Universidad Católica.

En la Copa Argentina, el Pincha accedió a esta instancia después de vencer 3-0 a Rosario Central. De cara al partido de este jueves, Medina mantiene algunas dudas en la formación. Fabricio Iacovich aparece como alternativa para el arco y también hay interrogantes en la defensa, especialmente en los puestos que podrían ocupar Eros Mancuso o Eric Meza y Santiago Núñez o Leandro González Pirez. Al tratarse de una formación probable, la alineación definitiva será confirmada cerca del inicio del encuentro.

Barracas Central también llega luego de una derrota en el Clausura. El equipo de Damián Ayude cayó 2-1 ante Platense y acumula tres caídas consecutivas en el campeonato. Previamente había perdido frente a Rosario Central y Gimnasia, mientras que sus últimos triunfos fueron contra Deportivo Riestra y Aldosivi.

En el certamen federal, el Guapo alcanzó los octavos luego de eliminar a Huracán por 1-0. Para este compromiso se perfila un equipo con Marcelo Miño en el arco, una línea defensiva con Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios y Rodrigo Insúa, y Norberto Briasco junto a Jhonatan Candia como referencias ofensivas. La formación todavía no fue oficializada.

El partido se disputará a eliminación directa. Si termina igualado en los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. En este marco, ambos buscarán instalarse entre los ocho mejores de la Copa Argentina y continuar en carrera por uno de los títulos de la temporada.