El futuro de Enzo Fernández se convirtió en uno de los principales temas de las últimas horas del mercado de pases de la Premier League. Manchester City mantiene su intención de incorporar al mediocampista de la Selección Argentina, mientras Chelsea analiza una transferencia que podría convertirse nuevamente en una de las más importantes de la carrera del ex River.

TyC Sports informó este jueves que los clubes habrían alcanzado un acuerdo por una cifra cercana a los 140 millones de euros y que Fernández firmaría contrato con Manchester City hasta 2032, con posibilidad de extenderlo por una temporada. Hasta el momento, esos términos deben ser considerados una versión no confirmada oficialmente.

La información difundida en Inglaterra este viernes presenta un escenario más cauteloso. Sky Sports aseguró que Chelsea está preparado para vender al argentino si recibe el precio adecuado y puede reforzar su plantel antes del cierre del mercado. Sin embargo, el medio británico agregó que todavía no se cree que hayan existido conversaciones formales entre los dos clubes.

Fernández, de 25 años, no formó parte del equipo que enfrentó a Luton Town por la Carabao Cup, situación que aumentó las especulaciones. Por otro lado, el entrenador Xabi Alonso sostuvo que su decisión no tuvo relación con las versiones sobre una posible salida y señaló que el futbolista continúa entrenándose con normalidad.

Manchester City busca reorganizar su mediocampo y ya incorporó al marroquí Ayyoub Bouaddi desde Lille. En este marco, Fernández aparece entre los principales objetivos del conjunto dirigido por Enzo Maresca, quien ya trabajó con el argentino durante su etapa en Chelsea.

Una eventual operación cercana a los 140 millones de euros marcaría otro movimiento de gran magnitud en la carrera del argentino. River lo transfirió al Benfica en 2022 por alrededor de 18 millones de euros y, pocos meses después, Chelsea pagó aproximadamente 121 millones para incorporarlo.

En Londres, Fernández completó tres años y medio, utilizó la cinta de capitán y formó parte de los equipos que conquistaron la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

Por ahora, el interés del Manchester City y la disposición del Chelsea a escuchar una propuesta aparecen respaldados por distintas fuentes. La existencia de un acuerdo definitivo, la cifra final y la duración del eventual contrato siguen pendientes de confirmación de los protagonistas. Las próximas horas, con el cierre del mercado cada vez más cerca, serán decisivas.