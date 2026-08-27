Boca Juniors y São Paulo protagonizarán uno de los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La serie comenzará en La Bombonera y se resolverá una semana después en Brasil, aunque todavía existe una diferencia entre las fechas difundidas este jueves por distintos medios y las que aparecen en el sitio oficial del organismo continental.

TyC Sports y otros medios argentinos informaron que el encuentro de ida fue programado para el martes 8 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando. De acuerdo con esas publicaciones, la revancha se disputaría el martes 15, a la misma hora, en el MorumBIS. Por el momento, esos datos deben considerarse una versión no confirmada por la plataforma oficial del torneo.

El fixture disponible este jueves en el portal de CONMEBOL presenta una información diferente: ubica a Boca-São Paulo el 9 de septiembre y al partido de vuelta el 16, en ambos casos todavía con horario a confirmar. Por ese motivo, habrá que esperar una actualización definitiva del organismo para establecer la programación sin margen de dudas.

Más allá de la cuestión del calendario, el enfrentamiento ya está definido. Boca consiguió su clasificación luego de superar con amplitud a Deportivo Recoleta. Tras imponerse 3-1 en el primer encuentro, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganó 4-0 en Paraguay y cerró la eliminatoria con un global de 7-1.

São Paulo, por otro lado, llegó a esta instancia luego de completar invicto la fase de grupos y eliminar a Bolívar. El conjunto brasileño empató 1-1 en La Paz y posteriormente ganó 3-1 como local para sellar un global de 4-2.

El cruce también reúne a dos clubes que ya conquistaron la Copa Sudamericana. Boca levantó el trofeo en 2004 y 2005 y buscará convertirse en el primer tricampeón de la competencia. São Paulo, en tanto, obtuvo el título en 2012 y fue finalista en 2022.

En este marco, Boca tendrá como objetivo obtener una ventaja en Buenos Aires antes de afrontar la definición en Brasil. São Paulo contará con el beneficio de cerrar la llave frente a su público.

La programación general de CONMEBOL contempla los partidos de ida de los cuartos entre el 8 y el 10 de septiembre y las revanchas entre el 15 y el 17. La confirmación definitiva del día y horario de Boca-São Paulo será el próximo dato a seguir.