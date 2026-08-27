En el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, Romina Romero, enfermera del hospital de Villa Cañás e integrante del vacunatorio local, participó de una nueva edición de Mano a Mano para hablar sobre la importancia de la inmunización y el trabajo cotidiano que realizan los equipos de salud.

Romero explicó que la fecha comenzó a conmemorarse en Argentina en homenaje a Albert Sabin, uno de los científicos vinculados al desarrollo de las vacunas contra la poliomielitis, una enfermedad que durante décadas tuvo un fuerte impacto en distintas partes del mundo.

La profesional trabaja en el hospital de Villa Cañás desde 2012 y se desempeña específicamente en el vacunatorio desde 2017. Durante la entrevista destacó que el personal que trabaja en inmunizaciones realiza capacitaciones permanentes para mantenerse actualizado ante los cambios en los esquemas y la incorporación de nuevas vacunas.

Uno de los momentos centrales de la charla fue el recuerdo de la pandemia de COVID-19. Romero contó que, durante la campaña de vacunación, el equipo llegó a manejar alrededor de 300 turnos diarios.

Según relató, las jornadas comenzaban temprano y podían extenderse hasta media tarde. Además, posteriormente se realizaban recorridos domiciliarios para vacunar a aquellas personas que no podían trasladarse.

“Llegamos a tener 300 turnos por día”, recordó al describir la intensidad de aquellos meses.

La enfermera también se refirió a la desinformación que circuló durante la pandemia y al impacto que tuvieron las redes sociales en la percepción de las vacunas. En ese sentido, señaló que muchas dudas surgieron a partir de información incompleta o contenidos sin respaldo sanitario.

En relación con la situación actual en Villa Cañás, Romero aseguró que son pocos los casos de personas que rechazan completamente la vacunación. Sin embargo, reconoció que existen niños que llegan con algunas dosis atrasadas.

En esas situaciones, explicó, desde el vacunatorio se contacta a las familias para recordar la necesidad de completar el calendario correspondiente.

La profesional también remarcó que la vacunación no está destinada únicamente a los niños. Existen esquemas específicos para adolescentes, adultos, embarazadas, trabajadores de la salud y adultos mayores.

Durante la conversación también explicó conceptos vinculados a las vacunas atenuadas e inactivadas y respondió una de las consultas frecuentes sobre la antigripal. Según señaló, recibir la vacuna no implica que una persona no pueda atravesar un cuadro gripal, sino que la inmunización busca fundamentalmente reducir el riesgo de complicaciones asociadas a las cepas incluidas en cada campaña.

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Después de varios años trabajando dentro del sistema de salud local, Romero destacó la importancia de mantener actualizado el calendario y consultar al personal sanitario ante cualquier duda.

La entrevista completa puede verse a través de las plataformas de Novedades del Sur y Sonic TV.