Esequiel Barco parece encaminado a continuar su carrera en el Spartak de Moscú. Después de haber aparecido durante el mercado de pases como una alternativa para River e Independiente, el futbolista argentino mantiene negociaciones avanzadas para extender su contrato con el club ruso, vínculo que actualmente finaliza en junio de 2027.

La información más reciente indica que el nuevo acuerdo sería hasta junio de 2031. El dato fue difundido por el periodista especializado César Luis Merlo, quien señaló que sólo restan detalles para completar la operación. Por el momento, sin embargo, se trata de una versión no confirmada oficialmente por el Spartak.

Lo que sí fue reconocido desde Moscú es la existencia de conversaciones para prolongar el vínculo. Sergey Nekrasov, director general del Spartak, aseguró el 24 de agosto que quedaban únicamente algunas cuestiones técnicas por resolver y anticipó que próximamente habría novedades.

La postura coincide con lo manifestado días atrás por Adrián Faija, representante de Barco. El agente explicó que, luego de varios meses de negociaciones, las partes habían logrado avances y que las diferencias pendientes eran menores.

En este marco, la posibilidad de un regreso inmediato al fútbol argentino perdió fuerza. Independiente había trabajado durante el mercado para recuperar al jugador surgido de sus divisiones inferiores, mientras que River también inició gestiones para intentar incorporar nuevamente al mediocampista ofensivo. Las negociaciones con los clubes argentinos no terminaron transformándose en una transferencia.

Barco llegó al Spartak en julio de 2024 luego de su etapa en River y adquirió protagonismo dentro del equipo ruso. Según datos publicados por TASS el 24 de agosto, acumula 78 encuentros, 23 goles y 19 asistencias con el club.

Además, durante la última temporada consiguió la Copa de Rusia. Spartak venció a Krasnodar el 24 de mayo después de igualar 1-1 y definir el título por penales. Barco asistió a Pablo Solari en el gol del conjunto moscovita y convirtió su ejecución durante la tanda.

De concretarse la extensión hasta 2031, Spartak aseguraría la continuidad del argentino por otras cuatro temporadas respecto de su contrato actual. Hasta que llegue el anuncio formal, la duración del nuevo vínculo debe mantenerse como una negociación avanzada y no como una renovación definitivamente firmada.