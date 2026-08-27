Eduardo “Chacho” Coudet dejará de ser entrenador de River luego de la eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, según coinciden distintas versiones periodísticas difundidas durante la mañana de este jueves 27 de agosto. Hasta el momento, el club no realizó un anuncio oficial sobre la situación.

La derrota internacional terminó de acelerar una definición que venía tomando fuerza debido a los últimos resultados. River empató 1-1 ante el conjunto colombiano en el estadio Monumental y posteriormente perdió 8-7 en una extensa definición por penales, que necesitó 22 ejecuciones para determinar al clasificado.

Una de las principales señales sobre el futuro del entrenador apareció inmediatamente después del encuentro. Coudet decidió no participar de la conferencia de prensa prevista y se dirigió al vestuario. Allí posteriormente se produjo una conversación con integrantes de la conducción del club.

Además, los futbolistas evitaron realizar declaraciones en la zona mixta y el técnico abandonó el Monumental sin hablar públicamente sobre su continuidad. TN y La Nación reflejaron durante la madrugada el escenario de incertidumbre y señalaron que el ciclo había quedado seriamente comprometido.

Con el correr de las horas, las versiones fueron avanzando hacia una salida. Radio EME informó este jueves que Coudet dejará de ser entrenador, mientras que otros portales dieron directamente por finalizado el vínculo.

De todos modos, hasta que River o el propio entrenador comuniquen formalmente la decisión, la desvinculación debe considerarse una información pendiente de confirmación institucional.

El contexto deportivo también influye en la determinación. La eliminación de la Sudamericana se suma a la salida de River de la Copa Argentina y a un comienzo irregular en el Torneo Clausura. Antes del encuentro decisivo frente a Santa Fe, Coudet ya estaba cuestionado por los resultados y por el funcionamiento del equipo. TyC Sports había señalado días atrás que el partido internacional aparecía como determinante para su continuidad.

En este marco, las próximas horas serán decisivas. River deberá resolver oficialmente la salida, determinar quién se hará cargo del plantel y definir la conducción para el próximo compromiso, previsto ante Banfield por el Torneo Clausura.