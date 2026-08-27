Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, una indumentaria desarrollada por Adidas que recupera elementos de distintos momentos de la historia del club. El lanzamiento se realizó este jueves en La Bombonera y el modelo estará disponible para los hinchas desde este viernes 28 de agosto.

La presentación tuvo lugar en la renovada platea L del estadio Alberto J. Armando y contó con una proyección sobre los palcos. El club acompañó el lanzamiento en sus plataformas digitales bajo el concepto de “un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”, expresión utilizada dentro de la campaña institucional.

El modelo tiene como color predominante el blanco, acompañado por finos bastones verticales azul marino. En el sector del pecho aparece una franja horizontal blanca, mientras que el cuello redondo y los puños mantienen la tonalidad azul. Además, sobre los hombros se encuentran las tradicionales tres tiras de Adidas.

Otro de los elementos distintivos es la utilización del logo Trefoil de la marca alemana, asociado a sus diseños históricos. El escudo de Boca, por su parte, aparece sin las estrellas que habitualmente acompañaron distintas versiones de la camiseta.

La propuesta toma dos referencias centrales. Una de ellas se remonta a 1906, cuando Boca utilizó una camiseta blanca con líneas oscuras durante sus primeros años de existencia. La otra corresponde a la temporada 2006/07, período en el que el equipo utilizó una casaca alternativa de características similares y Juan Román Riquelme regresó al club. Ese ciclo terminó con Boca campeón de la Copa Libertadores 2007.

En este marco, Adidas también vinculó el concepto de la camiseta con la influencia de los inmigrantes genoveses que participaron de la construcción de la identidad de Boca y del barrio de La Boca.

Desde el aspecto técnico, la nueva indumentaria incorpora tecnología Climacool y sectores destinados a favorecer la ventilación y la transpirabilidad durante la actividad física.

La camiseta comenzará a comercializarse este viernes 28 de agosto desde las 10. Según publicó Bolavip, los precios parten de $149.999 para la versión de hincha de manga corta, mientras que la versión jugador alcanza los $219.999.

Por otro lado, todavía falta conocer cuándo será utilizada por primera vez en un partido oficial. La información difundida hasta el momento indica que Boca no la estrenaría este viernes ante Lanús y que podría utilizarla frente a Vélez, el miércoles 2 de septiembre por los octavos de final de la Copa Argentina. Se trata de una versión no confirmada oficialmente por el club.