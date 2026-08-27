La eliminación frente a Independiente Santa Fe redujo considerablemente las alternativas de River para disputar competiciones internacionales durante 2027. Fuera de la Copa Argentina y ahora también de la Copa Sudamericana, el conjunto de Núñez deberá concentrar sus posibilidades en el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

River quedó afuera de la Sudamericana después de empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe en el Monumental y caer 8-7 en una extensa definición por penales. Con ese resultado desapareció una de las vías que podían depositarlo directamente en la próxima Copa Libertadores.

La alternativa más directa que conserva es consagrarse campeón del Clausura 2026. El reglamento de la Liga Profesional establece que el ganador del certamen obtiene una plaza para la Libertadores 2027.

Sin embargo, primero deberá ingresar a los playoffs. River suma cuatro puntos y se encuentra a cinco unidades del octavo lugar de su zona, cuando todavía quedan diez fechas de la fase regular.

Por otro lado, aparece la Tabla Anual, que contabiliza los puntos obtenidos durante Apertura y Clausura. Actualmente River tiene 33 unidades y ocupa el 11° puesto.

La pelea por ingresar a la Libertadores presenta una exigencia mayor. Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tienen 42 puntos, mientras que Vélez suma 40. River deberá descontar esa diferencia y, además, superar a varios equipos ubicados entre su posición y los primeros lugares.

Para la Copa Sudamericana el panorama es más cercano. Instituto suma 34 puntos y actualmente ocupa el último lugar que entrega un cupo, por lo que River está apenas una unidad por debajo.

El reglamento establece que los seis mejores equipos de la Tabla General que no hayan obtenido previamente una plaza en Libertadores accederán a la Sudamericana. Esto significa que los puestos pueden reordenarse según quiénes sean campeones del Clausura, la Copa Argentina y los torneos internacionales.

Además, Belgrano ya cuenta con su clasificación a la Libertadores por haber ganado el Apertura, situación que actualmente genera un corrimiento de lugares en la Tabla Anual.

River había comenzado el año con varias posibilidades. Perdió la final del Apertura frente a Belgrano, posteriormente fue eliminado por Aldosivi en la Copa Argentina y ahora se despidió de la Sudamericana.

En este marco, el Clausura será determinante. Entre los diez encuentros restantes aparecen compromisos frente a Racing y Boca, además del cierre ante Aldosivi.

La situación todavía puede modificarse considerablemente durante las próximas fechas. Para River, sumar con regularidad será necesario no solamente para ingresar a los playoffs, sino también para volver a ocupar los puestos de clasificación internacional.