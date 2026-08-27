La Municipalidad de Villa Cañás denunció el corte de un cable de fibra óptica que estaba siendo colocado por operarios del Centro de Monitoreo Municipal en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio y expresó su repudio por lo ocurrido.

Según indicó oficialmente el gobierno local, el cable forma parte de la infraestructura destinada a fortalecer el sistema de monitoreo y seguridad de la ciudad. El Municipio sostuvo además que se trató de un corte intencional, aunque hasta el momento no difundió información sobre posibles responsables ni elementos que permitan establecer públicamente cómo se produjo el daño.

Desde la administración municipal remarcaron que este tipo de infraestructura representa una inversión económica destinada al funcionamiento y crecimiento de la videovigilancia urbana.

El sistema tiene un desarrollo sostenido en Villa Cañás. En mayo de este año, la Municipalidad informó que el Centro de Monitoreo contaba con 216 dispositivos de videovigilancia instalados y operativos en diferentes sectores de la ciudad.

Además, el tendido de fibra óptica forma parte de un proyecto que se desarrolla desde hace varios años. En 2022, el Municipio llamó a licitación para ejecutar 10.200 metros de cableado destinados al mejoramiento de la red municipal de cámaras de videovigilancia.

En este marco, desde el Ejecutivo señalaron que cualquier daño contra este tipo de instalaciones genera un perjuicio que excede al costo puntual del material porque afecta recursos públicos destinados a toda la comunidad.

Sin embargo, el comunicado difundido no precisa cuánto material resultó afectado, cuál será el costo de reparación o reposición ni si el episodio provocó interrupciones en alguna cámara del sistema.

Tampoco se informó, por el momento, si se presentó una denuncia ante la Policía o la Justicia, si existen imágenes de cámaras de seguridad sobre lo ocurrido o si hay personas identificadas. Por esa razón, la intencionalidad del corte debe considerarse, hasta contar con información adicional, como la versión oficial brindada por la Municipalidad.

Por otro lado, tampoco se conocen hasta ahora testimonios independientes que permitan reconstruir las circunstancias del episodio.

La Municipalidad expresó finalmente su rechazo a cualquier acción que produzca daños sobre bienes e instalaciones públicas y remarcó que los recursos utilizados para el sistema de monitoreo pertenecen al conjunto de la comunidad.

La eventual identificación de los responsables, una posible denuncia formal y la evaluación económica del daño serán los principales aspectos a seguir a partir de ahora.