Una explosión registrada durante la tarde de este jueves en una vivienda de Villa Cañás movilizó a Bomberos, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Como consecuencia del episodio, un hombre mayor de edad que se encontraba dentro del inmueble tuvo que ser trasladado al hospital local para una evaluación médica.

Según el parte difundido por Bomberos, el llamado de emergencia se produjo alrededor de las 14:55, luego de que vecinos advirtieran sobre una explosión en una propiedad ubicada sobre avenida 64, entre calles 51 y 53.

Una dotación se trasladó inmediatamente hasta el sector y, al arribar, los bomberos constataron que se había producido una explosión dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información oficial brindada hasta el momento, la principal hipótesis indica que el episodio habría tenido su origen en una fuga de gas envasado. Sin embargo, se trata de una versión no confirmada y hasta el momento no se informó sobre la existencia de un peritaje definitivo que permita establecer las causas exactas.

En el interior de la propiedad se encontraba un único ocupante, un hombre mayor de edad. Según indicaron desde Bomberos, fue asistido y puesto a resguardo por el personal que intervino inicialmente en la emergencia.

Posteriormente arribó el servicio de emergencias SIES 107, que decidió trasladarlo al hospital local para realizar una evaluación médica y estudios complementarios. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud posterior al ingreso al centro asistencial.

Además de asistir al ocupante, los bomberos desarrollaron tareas destinadas a controlar el lugar, verificar las condiciones de seguridad dentro de la vivienda y descartar la posibilidad de nuevos incidentes.

En este marco, también participaron efectivos policiales, personal de Tránsito, integrantes del SIES 107, Emcofir y personal de Litoral Gas.

Una vez finalizadas las tareas y luego de comprobar que no existían nuevas situaciones de riesgo, Bomberos dio por terminada la intervención y regresó al cuartel.

Por el momento resta conocer el resultado de las verificaciones técnicas que permitan determinar con precisión qué provocó la explosión. También se aguarda información oficial sobre la evolución del hombre que fue trasladado al hospital.