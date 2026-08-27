Dos allanamientos fueron realizados en la localidad de Bombal en el marco de una investigación que se encuentra bajo intervención de la Unidad Fiscal de Microtráfico, encabezada por el fiscal Luis Lagioia. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Según la información oficial difundida este jueves 27 de agosto, las medidas fueron ejecutadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que contó además con la colaboración de efectivos de la División Canes.

El resultado informado hasta el momento indica que no hubo personas detenidas y tampoco fueron encontrados ni secuestrados estupefacientes en los domicilios intervenidos.

Los elementos considerados de interés para la continuidad de la investigación fueron teléfonos celulares. De acuerdo con lo informado, los dispositivos serán analizados por especialistas durante los próximos días, aunque no se precisó qué información intenta obtener la Fiscalía a partir de esos peritajes.

Por otro lado, hasta el momento no trascendieron las direcciones de las propiedades allanadas ni la identidad de las personas vinculadas con los procedimientos. Tampoco fueron difundidos detalles sobre el origen de la investigación o los hechos concretos que motivaron la solicitud de las medidas judiciales.

La información disponible obliga además a mantener una reserva sobre la fecha precisa de los allanamientos. La publicación original señala que fueron desarrollados “durante la noche del viernes”, aunque fue difundida el jueves 27 de agosto. Ante esa inconsistencia, y hasta contar con una precisión oficial, no corresponde establecer una fecha concreta para los operativos.

En este marco, el secuestro de los teléfonos no implica por sí mismo la existencia de responsabilidad penal de sus propietarios. Los dispositivos fueron incorporados como elementos de interés para una investigación que continúa abierta.

La Unidad Fiscal de Microtráfico interviene en investigaciones vinculadas con la comercialización minorista de estupefacientes. En distintos procedimientos realizados recientemente en el sur santafesino también fueron incautados dispositivos electrónicos para su posterior análisis, aunque no existe información oficial que permita relacionar aquellos expedientes con los allanamientos realizados en Bombal.

Según indicaron las fuentes citadas por el medio que difundió inicialmente la información, los próximos pasos estarán vinculados al peritaje de los celulares secuestrados. Por ahora, no se comunicaron nuevas medidas, imputaciones ni audiencias relacionadas con el caso.

La investigación continuará bajo intervención de la Fiscalía, a la espera de que el análisis de los dispositivos permita determinar si contienen elementos relevantes para el expediente.