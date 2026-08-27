Una tormenta con lluvias y caída de granizo se registró durante la mañana de este jueves 27 de agosto en diferentes sectores de la provincia de Córdoba. Fotografías y videos difundidos por vecinos mostraron calles, patios y espacios abiertos cubiertos de piedra, principalmente en localidades del centro, sudeste y sur provincial.

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en Marcos Juárez. Allí, la caída de granizo comenzó alrededor de las 8:30 y se prolongó durante varios minutos. Medios locales señalaron que la tormenta llegó acompañada por fuertes ráfagas provenientes del sur y dejó sectores de la ciudad cubiertos de blanco. También se reportaron calles con acumulación de agua y algunas restricciones en el servicio eléctrico.

Además, se conocieron registros desde Leones, San Marcos Sud, Idiazábal y La Laguna. En algunos de estos puntos, vecinos señalaron que el granizo comenzó de manera repentina e incluso sin precipitaciones importantes en los minutos previos. En Idiazábal, la acumulación llegó a cubrir patios, plazas y veredas.

La tormenta también alcanzó Bell Ville. Distintos registros difundidos durante la mañana mostraron la intensidad del fenómeno en esa ciudad, mientras que la caída de piedra también fue reportada en sectores de Río Cuarto.

En Río Cuarto, el jueves comenzó con lluvias y tormentas y se confirmó la presencia de granizo en algunos sectores de la ciudad. Según informó Diario Puntal sobre datos del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las próximas jornadas.

El texto inicial también menciona caída de granizo en Ucacha. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación ese dato se mantiene como versión no confirmada, ya que no pudo ser corroborado mediante fuentes periodísticas u oficiales independientes.

Por otro lado, el ingreso de un frente frío había sido advertido para este jueves en Córdoba capital, donde las autoridades municipales anticiparon fuertes vientos durante las primeras horas de la mañana.

Hasta el momento no se difundió un balance provincial consolidado sobre daños en viviendas, vehículos, cultivos o infraestructura. Tampoco existe una cifra oficial sobre la cantidad total de localidades alcanzadas por el fenómeno.

En este marco, se recomienda circular con precaución en sectores donde permanezca agua o granizo sobre la calzada y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.