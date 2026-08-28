Los Leones tendrán uno de los partidos más importantes de los últimos años cuando enfrenten a Alemania este viernes 28 de agosto, desde las 15:30 de Argentina, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Bélgica y definirá a uno de los finalistas del certamen.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey consiguió su clasificación después de vencer 5-3 a India en el cierre de la segunda fase y esperar posteriormente el resultado entre Países Bajos e Inglaterra. El empate 2-2 entre europeos terminó asegurando el segundo puesto argentino en el Grupo E, con seis unidades, detrás del conjunto neerlandés.

Frente a India, Argentina tomó rápidamente el control del partido. Joaquín Toscani convirtió antes del primer minuto y Nicolás della Torre amplió la diferencia desde un córner corto. Tomás Domene marcó dos veces durante el segundo tiempo y Lucas Toscani completó los cinco tantos argentinos. India redujo diferencias sobre el cierre, aunque no pudo impedir la victoria de Los Leones.

La clasificación, sin embargo, no dependía únicamente del resultado argentino. Inglaterra todavía podía superar a Los Leones en la tabla si obtenía ante Países Bajos el resultado necesario para modificar la diferencia de gol. El 2-2 terminó cerrando cualquier posibilidad y confirmó el regreso de Argentina a las semifinales de una Copa del Mundo después de 12 años.

Del otro lado estará Alemania, que terminó como líder de su grupo y llega a esta instancia como campeón mundial vigente. El seleccionado europeo representa, además, un rival con antecedentes recientes frente a Argentina.

Uno de los últimos cruces de eliminación directa se produjo en los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella oportunidad Alemania ganó 3-2 en los cuartos de final. Teo Hinrichs, Gonzalo Peillat y Justus Weigand anotaron para el conjunto alemán, mientras que Maico Casella y Agustín Mazzilli marcaron para Argentina.

El historial mundialista también guarda un recuerdo favorable para Los Leones. En 2014, durante el torneo en el que Argentina consiguió su primera medalla mundialista masculina, el seleccionado nacional derrotó 1-0 a Alemania durante la fase de grupos.

En este marco, Argentina buscará prolongar su recorrido en Bélgica y Países Bajos y volver a disputar una definición mundial. Alemania, por otro lado, intentará defender el título conseguido en la edición anterior.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Países Bajos y España en Amstelveen