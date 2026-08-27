La Argentina tendrá durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto una ubicación favorable para observar un eclipse lunar parcial profundo, uno de los fenómenos astronómicos destacados de 2026. La observación podrá realizarse a simple vista desde todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

El fenómeno comenzará poco después de las 22. Según los cálculos astronómicos, alrededor de las 22:23 comenzará la denominada fase penumbral, cuando la Luna ingrese en la zona exterior y menos oscura de la sombra que proyecta la Tierra. Durante este primer tramo, el cambio de luminosidad será tenue y posiblemente difícil de advertir.

La parte más evidente comenzará aproximadamente a las 23:33, cuando la Luna ingrese en la umbra terrestre. Desde ese momento será posible observar cómo una zona oscura avanza progresivamente sobre el disco lunar.

El máximo se producirá alrededor de la 1:12 o 1:13 de la madrugada del viernes 28. La NASA calcula una magnitud cercana a 0,93, lo que implica que aproximadamente el 93% del ancho de la Luna estará dentro de la umbra. Si se mide la superficie visible del disco lunar, la cobertura llegará aproximadamente al 96,3%.

Aunque técnicamente no será un eclipse total, la profundidad del fenómeno permitirá que buena parte del satélite pueda adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas. Ese efecto es conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

La explicación está en la atmósfera terrestre. Mientras la Tierra bloquea la luz solar directa, una parte de esa luz atraviesa la atmósfera antes de alcanzar la Luna. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las rojizas logran continuar su recorrido e iluminar parcialmente la superficie lunar.

Además, a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no representa riesgos para la vista y no requiere anteojos ni filtros especiales. Binoculares o telescopios pueden mejorar los detalles, aunque no son indispensables.

Después del máximo, la Luna comenzará progresivamente a abandonar la sombra terrestre. La fase parcial finalizará cerca de las 2:52 y la etapa penumbral concluirá aproximadamente a las 4:01.

Para quienes quieran seguir solamente el tramo más visible, el período comprendido entre las 23:30 de este jueves y las 2 de la madrugada del viernes concentrará buena parte del fenómeno.