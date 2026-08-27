La Champions League 2026/27 comenzará a definir este jueves su camino. Desde las 13.00 de Argentina, los 36 equipos clasificados participarán del sorteo de la fase liga en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde quedarán establecidos los ocho rivales de cada participante.

La ceremonia comenzará a las 18.00 de Europa Central y será transmitida a través de las plataformas oficiales de UEFA. En Argentina, además, las distintas grillas difundidas incluyen transmisiones por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

El formato mantiene la estructura implementada en las últimas temporadas. Los 36 clubes estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos, confeccionados a partir del coeficiente UEFA. La excepción es Paris Saint-Germain, vigente bicampeón europeo, que ocupa la primera posición del Bombo 1.

Cada equipo disputará ocho encuentros durante la primera etapa: cuatro como local y cuatro como visitante. En el sorteo recibirá dos adversarios de cada bombo, incluido el propio. Además, no podrá enfrentar a clubes de su misma federación y tendrá como máximo dos rivales de una misma liga extranjera.

Los bombos quedaron conformados de la siguiente manera:

Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.

Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.

La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y finalizará el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos, mientras que los ubicados entre el noveno y el 24° puesto deberán disputar un playoff. Los restantes quedarán eliminados.

Según informó UEFA, el calendario definitivo con los días y horarios de cada encuentro será publicado como máximo el sábado 29 de agosto.

El certamen culminará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, escenario que recibirá por segunda vez una final de Champions después de la definición de 2019 entre Liverpool y Tottenham.