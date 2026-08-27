Las Leonas enfrentan a Australia por un lugar en la final
Las Leonas afrontarán uno de los partidos determinantes de su recorrido en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino femenino enfrentará este jueves 27 de agosto a Australia, desde las 15:30 de nuestro país, por una de las semifinales del torneo que se desarrolla entre Bélgica y Países Bajos.
El encuentro se jugará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde Argentina viene disputando sus últimos compromisos. La transmisión anunciada para nuestro país estará disponible a través de ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.
El conjunto dirigido por Fernando Ferrara consiguió el primer puesto del Grupo F de la segunda ronda después de igualar 0-0 frente a Bélgica. El resultado le permitió quedar por encima de las locales y evitar en semifinales a Países Bajos, seleccionado que ocupa el primer lugar del ranking mundial y defiende el título conseguido en 2022.
Argentina ya había asegurado su clasificación entre los cuatro mejores con la victoria 3-0 frente a España. Agustina Gorzelany convirtió dos goles y Juana Castellaro completó el marcador en aquel encuentro. Ante Bélgica, en cambio, el desarrollo tuvo otro perfil: las locales presionaron especialmente durante el último cuarto y obligaron al seleccionado argentino a sostener el resultado desde la defensa, con Cristina Cosentino como una de las protagonistas.
Por otro lado, el cruce frente a Australia tiene antecedentes relevantes en la historia de los Mundiales. Las Hockeyroos vencieron a Argentina en la final de Dublín 1994 y volvieron a imponerse en las semifinales de Utrecht 1998. La respuesta argentina llegó cuatro años después.
En Perth 2002, Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia en semifinales con gol de Soledad García. Luego superaron a Países Bajos en la definición y conquistaron el primer título mundial de su historia. Ocho años después volvieron a quedarse con la Copa del Mundo, esta vez en Rosario.
Australia también posee dos campeonatos mundiales, obtenidos en 1994 y 1998, por lo que el encuentro enfrentará a dos seleccionados con antecedentes importantes en esta competencia.
Argentina intentará ahora avanzar a su segunda final mundial consecutiva después del subcampeonato obtenido en 2022. Del otro lado estará un equipo australiano que buscará regresar a la definición.
El jueves, desde las 15:30, uno de los dos conseguirá el pasaje al partido por el título.