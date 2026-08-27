Las Leonas afrontarán uno de los partidos determinantes de su recorrido en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino femenino enfrentará este jueves 27 de agosto a Australia, desde las 15:30 de nuestro país, por una de las semifinales del torneo que se desarrolla entre Bélgica y Países Bajos.

El encuentro se jugará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde Argentina viene disputando sus últimos compromisos. La transmisión anunciada para nuestro país estará disponible a través de ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara consiguió el primer puesto del Grupo F de la segunda ronda después de igualar 0-0 frente a Bélgica. El resultado le permitió quedar por encima de las locales y evitar en semifinales a Países Bajos, seleccionado que ocupa el primer lugar del ranking mundial y defiende el título conseguido en 2022.

Argentina ya había asegurado su clasificación entre los cuatro mejores con la victoria 3-0 frente a España. Agustina Gorzelany convirtió dos goles y Juana Castellaro completó el marcador en aquel encuentro. Ante Bélgica, en cambio, el desarrollo tuvo otro perfil: las locales presionaron especialmente durante el último cuarto y obligaron al seleccionado argentino a sostener el resultado desde la defensa, con Cristina Cosentino como una de las protagonistas.

Por otro lado, el cruce frente a Australia tiene antecedentes relevantes en la historia de los Mundiales. Las Hockeyroos vencieron a Argentina en la final de Dublín 1994 y volvieron a imponerse en las semifinales de Utrecht 1998. La respuesta argentina llegó cuatro años después.

En Perth 2002, Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia en semifinales con gol de Soledad García. Luego superaron a Países Bajos en la definición y conquistaron el primer título mundial de su historia. Ocho años después volvieron a quedarse con la Copa del Mundo, esta vez en Rosario.

Australia también posee dos campeonatos mundiales, obtenidos en 1994 y 1998, por lo que el encuentro enfrentará a dos seleccionados con antecedentes importantes en esta competencia.

Argentina intentará ahora avanzar a su segunda final mundial consecutiva después del subcampeonato obtenido en 2022. Del otro lado estará un equipo australiano que buscará regresar a la definición.

El jueves, desde las 15:30, uno de los dos conseguirá el pasaje al partido por el título.