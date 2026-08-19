La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalarse con anticipación en la agenda del Gobierno nacional. Mientras desde la Casa Rosada cuestionan que la discusión electoral haya comenzado tan temprano, distintos movimientos dentro del oficialismo muestran que La Libertad Avanza ya trabaja pensando en la continuidad de Javier Milei.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el país está ingresando en una etapa en la que comenzaron a multiplicarse las especulaciones políticas.

“Estamos como entrando en una parte electoral. Como que se adelantó un poco el escenario electoral, y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas”, afirmó durante una conferencia de prensa, según publicó Noticias Argentinas.

Sin embargo, en esa misma intervención proyectó directamente el escenario que imagina el oficialismo para las próximas presidenciales.

“Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 27, nos imaginamos reelectos en primera vuelta”, señaló al responder sobre la marcha del programa económico.

Contactos entre La Libertad Avanza y el PRO

Mientras desde el Gobierno plantean que existe un adelantamiento de los tiempos políticos, también comenzaron a registrarse movimientos orientados a la construcción electoral.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo contactos con el expresidente Mauricio Macri y promovió una mesa técnica entre dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO.

El objetivo sería analizar posibles acuerdos políticos que permitan fortalecer el proyecto de reelección presidencial.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores para acercar posiciones. Dentro del Gobierno estiman que algunos entendimientos podrían comenzar a tomar forma durante octubre.

Karina Milei ya había anticipado públicamente el objetivo de continuidad durante una actividad partidaria realizada un mes atrás en Misiones, donde manifestó que trabajaría para conseguir otros cuatro años de mandato para su hermano.

Una discusión que se anticipa

Desde sectores del Ejecutivo responsabilizan también a la dinámica política y mediática por la anticipación del debate.

“La ansiedad periodística despierta la ansiedad política y de los dirigentes”, expresó una fuente del Gabinete citada por Noticias Argentinas.

Lo concreto es que, aun sin un calendario electoral nacional y provincial definido, las conversaciones sobre alianzas, candidaturas y estrategias rumbo a 2027 comenzaron a ocupar un lugar cada vez mayor dentro de la política argentina.

Para Santa Fe y el sur provincial, la discusión tendrá especial importancia por el posicionamiento que adopten el Gobierno santafesino, los espacios que integran Provincias Unidas y las distintas fuerzas nacionales cuando comiencen a definirse las alianzas para 2027.