Los Leones sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey al caer por 3-1 frente a Países Bajos, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A.

El conjunto neerlandés abrió el marcador por intermedio de Thierry Brinkman, aunque Argentina logró reaccionar y llegó al empate transitorio con un gol de Nicolás Della Torre, quien convirtió a través de un córner corto.

Sin embargo, Países Bajos volvió a tomar el control del partido y terminó inclinando el resultado a su favor. Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp marcaron los restantes tantos para establecer el definitivo 3-1.

Pese al traspié, la Selección Argentina continúa ubicada en la segunda posición del grupo, respaldada por el triunfo 3-0 conseguido frente a Japón en el debut.

Ahora, Los Leones tendrán un partido decisivo para definir su clasificación a la próxima instancia del Mundial. El encuentro será este jueves 20 de agosto, desde las 7:30, frente a Nueva Zelanda.