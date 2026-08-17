El Gobierno nacional comenzó a reforzar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados ante un escenario legislativo más complejo, marcado por una mayor coordinación entre distintos sectores del peronismo y las dificultades para garantizar mayorías en el Congreso.

La prioridad inmediata de La Libertad Avanza está puesta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo trabaja para realizar una sesión el próximo miércoles 26 de agosto con varios proyectos considerados centrales para su agenda.

La situación aparece más complicada en el Senado. Allí, el Gobierno cuenta con 21 legisladores propios y necesita sumar respaldos de la UCR, el PRO y representantes provinciales para alcanzar los 37 votos requeridos para una mayoría.

Uno de los temas que podría generar mayor discusión es la reforma electoral y, particularmente, la intención oficialista de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El peronismo busca coordinar posiciones

En las últimas semanas, distintos sectores del PJ comenzaron a mantener reuniones para acordar estrategias parlamentarias, aun cuando continúan las diferencias internas entre sus principales dirigentes.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa participaron la semana pasada de un encuentro junto con gobernadores y autoridades de los bloques legislativos peronistas.

Según la información publicada, uno de los acuerdos alcanzados fue intentar impedir la eliminación de las PASO.

La coordinación también habría tenido influencia durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el oficialismo debió resignar dos capítulos del proyecto original.

El Gobierno busca recomponer el vínculo con el PRO

En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO retomaron conversaciones después de varios meses de distanciamiento.

Las negociaciones incluyen la posibilidad de construir un entendimiento electoral para 2027, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.

Mauricio Macri pretende preservar la Ciudad de Buenos Aires como principal distrito político del PRO, mientras que los libertarios analizan un esquema de alianza que también contemple la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto apareció nuevamente Patricia Bullrich. La actual dirigente libertaria dejó abierta la posibilidad de competir en territorio porteño.

“No dije que me bajaba”, habría señalado Bullrich durante una conversación mantenida el fin de semana, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

Su posición agrega otro elemento a la negociación entre ambos espacios y mantiene abierta la discusión sobre la sucesión política en la Ciudad.

Una alternativa para reactivar el crédito hipotecario

Mientras avanzan las negociaciones políticas, dentro del Gobierno también comenzaron a estudiar alternativas para acelerar la recuperación económica antes de las elecciones de 2027.

Una de las iniciativas en evaluación propone utilizar entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para facilitar financiamiento de largo plazo destinado a créditos hipotecarios.

El proyecto todavía está en elaboración y no existe una decisión definitiva.

La propuesta no contemplaría vender acciones o bonos que forman parte del FGS, sino utilizar recursos colocados actualmente en plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros.

El objetivo sería brindar a los bancos financiamiento de mayor duración para que puedan ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

La iniciativa deberá atravesar distintas evaluaciones dentro del Ejecutivo debido a que involucra recursos vinculados al sistema previsional.

Para Santa Fe y el resto del país, una eventual expansión del crédito hipotecario podría tener impacto sobre familias que buscan acceder a una vivienda, aunque por el momento se trata solamente de un proyecto en análisis y no hay condiciones, tasas ni requisitos definidos.