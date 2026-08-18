Studebaker de Villa Cañás y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto ya conocen el recorrido que deberán afrontar en la primera etapa del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Los dos representantes de la Liga Venadense de Fútbol integrarán la Zona 4 de la Región Litoral Sur junto a Los Andes de Alcorta.

El comienzo tendrá, además, un enfrentamiento entre equipos de la región. Sportivo Rivadavia recibirá a Studebaker el domingo 30 de agosto, mientras que Los Andes tendrá fecha libre. El cronograma difundido para la competencia establece seis jornadas, con partidos de ida y vuelta y un equipo sin actividad en cada fecha.

La segunda jornada se disputará el 6 de septiembre y tendrá a Los Andes como local ante Rivadavia, con Studebaker libre. Una semana después, el 13 de septiembre, el conjunto de Villa Cañás hará su presentación como local frente al equipo de Alcorta.

La segunda rueda comenzará el 20 de septiembre con Studebaker recibiendo a Sportivo Rivadavia. Luego, el 27, el conjunto venadense será local ante Los Andes y la fase concluirá el 4 de octubre, cuando el equipo de Alcorta reciba al representante de Villa Cañás.

En este marco, la conformación de una zona de solamente tres participantes reduce la cantidad de partidos, aunque obliga a cada equipo a aprovechar las cuatro presentaciones que tendrá durante esta primera instancia.

El fixture completo

Fecha 1 – 30 de agosto

Sportivo Rivadavia vs. Studebaker

Libre: Los Andes

Fecha 2 – 6 de septiembre

Los Andes vs. Sportivo Rivadavia

Libre: Studebaker

Fecha 3 – 13 de septiembre

Studebaker vs. Los Andes

Libre: Sportivo Rivadavia

Fecha 4 – 20 de septiembre

Studebaker vs. Sportivo Rivadavia

Libre: Los Andes

Fecha 5 – 27 de septiembre

Sportivo Rivadavia vs. Los Andes

Libre: Studebaker

Fecha 6 – 4 de octubre

Los Andes vs. Studebaker

Libre: Sportivo Rivadavia.

Por otro lado, el Regional Federal Amateur tendrá nuevamente como principal objetivo deportivo los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027. El reglamento difundido para esta edición establece que los cuatro ganadores de las definiciones interregionales lograrán el ascenso, mientras que los cuatro perdedores obtendrán el derecho a participar del nuevo Torneo Argentino del Interior.

Según la nómina publicada por Ascenso del Interior, la edición alcanza los 243 clubes habilitados de distintas provincias. Entre los santafesinos aparecen Studebaker, Sportivo Rivadavia y Los Andes.

Para los dos representantes de la Liga Venadense, el primer objetivo estará puesto ahora en superar una zona que comenzará con enfrentamiento directo. Desde el 30 de agosto, Villa Cañás y Venado Tuerto volverán a estar representadas en una competencia nacional.