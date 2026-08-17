Thiago Almada tuvo este domingo su esperado debut con la camiseta de River Plate en la victoria por 2-0 frente a Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura.

El mediocampista, una de las incorporaciones más importantes del conjunto de Núñez para esta temporada, fue titular y mostró buenos pasajes pese al tiempo que llevaba sin competencia oficial.

Almada comenzó jugando como mediocampista por izquierda, aunque durante diferentes momentos del encuentro se desplazó hacia el centro para asociarse con sus compañeros.

Su intervención más destacada llegó en la jugada que terminó con el gol de Gonzalo Montiel, que abrió el marcador. Allí combinó movimientos con Ángel Correa durante la construcción de la acción ofensiva.

El futbolista también recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro y fue reemplazado a los 83 minutos por Tomás Galván.

La respuesta de los hinchas fue uno de los puntos destacados de su presentación. Almada había sido ovacionado cuando la voz del estadio anunció la formación y volvió a recibir una fuerte aprobación cuando dejó el campo de juego.

Tras el encuentro, el campeón del mundo expresó su satisfacción por su estreno.

“Muy contento de debutar con esta camiseta, estoy muy feliz, pero más importante es la victoria del equipo”, señaló.

También valoró el rendimiento colectivo ante Argentinos Juniors.

“Creo que por momentos jugamos bien. Argentinos es un equipo que juega muy bien al fútbol. Supimos aprovechar las oportunidades y creo que hicimos un gran partido. Tenemos cosas que mejorar, seguramente, pero lo importante era ganar”, agregó.

Almada llegó a River procedente del Atlético Madrid en una operación que, según la información publicada, alcanzó los 20 millones de euros por la totalidad de su pase.

Ángel Correa también destacó la incorporación del mediocampista y aseguró que el plantel está satisfecho con su llegada.

“Nosotros felices de tenerlo porque sabemos la clase de jugador que es. Podría estar en cualquier gigante de Europa y decidió con su familia venir a este grandísimo club”, sostuvo.

River consiguió así una victoria necesaria y sumó una señal positiva con el estreno de uno de sus principales refuerzos.