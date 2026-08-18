El futuro de Jorge Sampaoli en Talleres quedó bajo análisis después de la derrota por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, registrada este lunes en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la quinta fecha del Torneo Clausura. El entrenador se retiró sin realizar declaraciones y durante este martes se esperaba una conversación con el presidente Andrés Fassi. Hasta el momento no hubo un anuncio oficial sobre una modificación en su cargo.

El resultado profundizó un comienzo adverso para el conjunto cordobés. Talleres perdió cuatro de los cinco encuentros disputados desde el inicio del Clausura y solamente consiguió vencer a Platense, al que superó 4-0 en Vicente López durante la tercera jornada.

Antes de ese triunfo había caído 1-0 contra Newell's y 3-1 frente a Vélez. Posteriormente perdió 3-0 como local ante Lanús y volvió a ser derrotado en Mendoza. Ese recorrido deja al equipo con apenas tres puntos sobre 15 posibles. Además, recibió diez goles y convirtió seis.

La salida del entrenador después del partido agregó incertidumbre. ESPN informó que Sampaoli dejó el estadio apenas 17 minutos después del final y evitó responder las consultas relacionadas con su continuidad. Valentín Depietri señaló posteriormente que los jugadores no habían hablado con el técnico después del encuentro.

En este marco, el plantel regresó este martes por la mañana a Córdoba. Cadena 3 informó que estaba prevista una conversación dentro del club para analizar el momento deportivo. Por otro lado, TyC Sports sostuvo que Sampaoli dirigió la práctica y continúa trabajando al frente del equipo.

También surgió una versión no confirmada relacionada con Gustavo Quinteros. Cadena 3 informó que una persona vinculada a Talleres consultó al entorno del exentrenador de Independiente para conocer su situación. El mismo medio aclaró que se trató de un sondeo y que no hubo una propuesta formal. Talleres no comunicó oficialmente una negociación para reemplazar a Sampaoli.

El aspecto contractual también forma parte del escenario. Cuando Sampaoli asumió en junio, distintas fuentes informaron que firmó hasta el 31 de diciembre de 2027. Por esa razón, una eventual interrupción anticipada del vínculo requeriría definir las condiciones de salida entre las partes.

Por ahora, Sampaoli continúa siendo el entrenador de Talleres. La próxima presentación está prevista ante Rosario Central y el resultado de las conversaciones entre el cuerpo técnico y la conducción encabezada por Fassi determinará cómo seguirá un ciclo que recién lleva cinco partidos de Clausura.