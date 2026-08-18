Esteban Ribovics consiguió una de las victorias de mayor repercusión de su recorrido en UFC al derrotar por nocaut técnico al brasileño Edson Barboza durante la cartelera principal de UFC 330. El combate se disputó el sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y terminó a 1 minuto y 32 segundos del segundo asalto, cuando el árbitro Herb Dean decidió detener la acción.

El peleador nacido en Tartagal tomó la iniciativa desde el comienzo. Durante el primer round logró acortar la distancia ante un rival reconocido por su juego de patadas y conectó diferentes combinaciones que provocaron un corte sobre el ojo derecho del brasileño. Sobre el cierre del asalto, Barboza atravesó uno de sus momentos más complicados, aunque consiguió llegar a la campana

La tendencia continuó en el segundo capítulo. Ribovics volvió a avanzar, llevó a Barboza hacia la zona de la jaula y conectó una sucesión de golpes y codazos. Ante la dificultad del brasileño para responder de manera efectiva, Dean intervino y decretó el nocaut técnico.

Con este resultado, el argentino elevó su récord profesional a 16 victorias y tres derrotas. Además, acumula cinco triunfos y tres caídas desde su debut oficial en UFC en marzo de 2023. Entre sus antecedentes dentro de la compañía aparecen la victoria ante Kamuela Kirk, el nocaut en apenas 37 segundos frente a Terrance McKinney y los triunfos sobre Daniel Zellhuber y Elves Brener.

Por otro lado, Ribovics aprovechó la entrevista posterior para marcar cuál pretende que sea su próximo paso. El argentino manifestó su intención de enfrentar a un peleador ubicado cerca del Top 15 de la categoría ligero. Por ese motivo, el triunfo frente a Barboza puede fortalecer su posición para recibir un rival de mayor ubicación, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su próximo combate.

La noche también significó el cierre de una extensa trayectoria. Barboza, de 40 años, dejó sus guantes en el centro del octágono y anunció su retiro de las artes marciales mixtas. El brasileño terminó su carrera profesional con un registro de 24 victorias y 15 derrotas y después del combate agradeció al público por el acompañamiento durante sus años de competencia.

En este marco, Ribovics cerró UFC 330 con un resultado que lo reposiciona después de la derrota sufrida frente a Mateusz Gamrot en abril. La próxima actualización del ranking y, fundamentalmente, la elección de su siguiente adversario permitirán determinar hasta dónde puede avanzar el argentino dentro de una de las divisiones más competitivas de UFC.