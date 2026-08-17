El presidente Javier Milei encabezará este lunes 17 de agosto el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se realizará en el Monumento al Libertador, ubicado en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

La llegada del mandatario está prevista después de las 14.30, mientras que su discurso comenzaría alrededor de las 15. Está anunciada la participación de integrantes del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Distintos medios anticiparon que el mensaje presidencial será transmitido por cadena nacional, aunque hasta la mañana de este lunes la actividad todavía no aparecía publicada en la sección oficial de agenda de Casa Rosada.

La ceremonia marcará además el regreso de Milei a una actividad pública luego de varios días en los que concentró su agenda en reuniones privadas.

Durante la mañana, el Gobierno porteño desarrollará sus propias actividades conmemorativas en Plaza San Martín. Posteriormente, el espacio será utilizado para la ceremonia organizada por el Gobierno nacional.

El homenaje recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El Libertador fue una de las figuras centrales del proceso independentista de Argentina, Chile y Perú.

Para los lectores de Santa Fe y la región, la jornada tendrá relevancia nacional por el mensaje que brindará el Presidente durante una de las principales fechas del calendario conmemorativo argentino.