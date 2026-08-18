Las Leonas derrotaron 3-2 a Alemania este lunes 17 de agosto, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial femenino de hockey 2026, y quedaron con cuatro puntos en la zona, la misma cantidad que Estados Unidos. El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El seleccionado argentino, conducido por Fernando Ferrara, tomó ventaja prácticamente desde el inicio. A los dos minutos, Eugenia Trinchinetti aprovechó un rebote generado después de un córner corto y convirtió el 1-0. Argentina había comenzado con intensidad y consiguió dos ejecuciones de pelota parada antes de abrir el marcador.

Alemania consiguió equilibrar el desarrollo durante el segundo cuarto y generó situaciones mediante córneres cortos, aunque no logró superar a Cristina Cosentino. Por otro lado, Las Leonas sostuvieron la ventaja durante el tercer período y buscaron aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

Las principales emociones quedaron concentradas en el último cuarto. Una infracción sobre Zoe Díaz dentro del área derivó en un penal que Agustina Gorzelany convirtió para establecer el 2-0. Fue su primer gol en este Mundial y el número 113 con la camiseta argentina.

Alemania respondió inmediatamente. Lisa Nolte descontó y, pocos minutos después, Sonja Zimmermann aprovechó un córner corto para establecer el 2-2. El conjunto europeo necesitó apenas dos minutos para borrar la diferencia y volver a dejar abierto el partido.

Cuando restaban aproximadamente cuatro minutos, Argentina obtuvo otro córner corto. Gorzelany se encargó de la ejecución y convirtió el 3-2 definitivo, su segundo tanto de la jornada y el número 114 con Las Leonas. Alemania retiró posteriormente a su arquera para atacar con una jugadora de campo adicional, pero no consiguió modificar nuevamente el marcador.

La Federación Internacional de Hockey eligió a María José Granatto como jugadora del partido. Además, el triunfo significó la primera victoria argentina en esta edición del Mundial, luego del empate 1-1 frente a Estados Unidos durante la jornada inaugural.

Con dos fechas disputadas, Argentina y Estados Unidos comparten el primer puesto del Grupo B con cuatro unidades y diferencia de gol de +1. Alemania aparece tercera con tres puntos, mientras que Escocia todavía no sumó.

El nuevo formato mundialista establece que los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a una segunda fase de grupos. En este marco, Las Leonas cerrarán la primera etapa el miércoles 19 de agosto, desde las 6:00 de Argentina, frente a Escocia. Un resultado favorable puede asegurarles el pasaje a la siguiente instancia.