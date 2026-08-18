La Selección Argentina femenina de básquet comenzó con una derrota su participación en el Preclasificatorio Olímpico de Guadalajara. El equipo dirigido por Gregorio Martínez cayó este lunes por 57-35 frente a Nueva Zelanda, en el primer encuentro del Grupo A del certamen que forma parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Argentina pudo mantenerse cerca en el marcador durante los primeros 30 minutos, aunque tuvo dificultades para encontrar continuidad ofensiva. Nueva Zelanda ganó los dos primeros parciales por 14-12 y llegó al descanso con ventaja de 28-24. Después, el tercer cuarto terminó igualado 8-8 y dejó el encuentro 36-32 antes del período decisivo.

Uno de los principales problemas del conjunto nacional estuvo en los lanzamientos externos. Argentina convirtió solamente 5 de sus 38 intentos de tres puntos, equivalente a un 13,2% de efectividad. Además, Nueva Zelanda ganó la lucha por los rebotes 49-33 y utilizó su juego interior para dificultar la circulación ofensiva argentina.

La diferencia definitiva llegó durante el último cuarto. Nueva Zelanda consiguió un parcial de 21-3, incluyendo una racha de 13 puntos consecutivos, mientras Argentina estuvo varios minutos sin convertir. De esa manera, las oceánicas ampliaron una ventaja que hasta entonces había sido reducida y terminaron imponiéndose por 22 puntos.

Florencia Chagas fue la máxima anotadora argentina con 10 puntos, seguida por Macarena D'Urso, que terminó con ocho. Del otro lado, Ella Jade Brow encabezó a Nueva Zelanda con 14 unidades, mientras Emilia Shearer aportó 12 y Lauren Whittaker sumó 11.

Por otro lado, la primera jornada del Grupo A también dejó un resultado que modificó las previsiones iniciales. Sudán del Sur derrotó a Brasil por 63-61 en tiempo suplementario, por lo que africanas y neozelandesas comenzaron el certamen con una victoria.

En este marco, Argentina volverá a jugar este martes 18 de agosto desde las 20:30, hora argentina, precisamente frente a Sudán del Sur. El triunfo aparece como un resultado importante para mantener una posición favorable de cara a la definición de la zona.

El formato establece que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. El ganador del torneo de Guadalajara obtendrá una plaza para los Torneos de Clasificación Olímpica femenina de FIBA que se disputarán en 2028; por lo tanto, el certamen mexicano no entrega de manera directa un boleto a los Juegos de Los Ángeles.