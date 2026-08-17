El presidente Javier Milei tendrá una semana marcada por actividades políticas y económicas que finalizará el viernes 21 de agosto con una visita a Rosario, donde fue invitado a participar del aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad.

La presencia presidencial cobra especial relevancia para Santa Fe, ya que está previsto que Milei brinde un discurso durante la ceremonia organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las principales instituciones vinculadas al sector productivo y agroindustrial de la provincia.

La agenda comenzará este lunes con el acto por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, que se desarrollará en el Monumento al Libertador, en el barrio porteño de Retiro. El mandatario estará acompañado por integrantes del Gabinete nacional.

Para el martes está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno en Casa Rosada. Además, según la agenda difundida, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará un encuentro destinado a comenzar a organizar una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, junto con representantes gubernamentales y de la Iglesia.

Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, mantendrán una reunión con gobernadores del Norte Grande para abordar el denominado proyecto de zonas cálidas.

Milei participará del Council of the Americas

Otro de los puntos centrales de la semana será el jueves 20. A las 12.30, Milei tiene previsto participar de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

El encuentro se realizará en el Hotel Alvear y contará, según la información difundida, con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado.

La actividad estará enfocada en las perspectivas económicas y políticas del país.

El viernes, en Rosario

La agenda presidencial finalizará el viernes 21 de agosto en la provincia de Santa Fe. Milei viajará a Rosario para participar de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde está previsto que pronuncie un discurso.

La actividad genera expectativa en el ámbito político y productivo santafesino por el peso que tiene la institución rosarina dentro del complejo agroindustrial y exportador argentino.

Para el sur provincial, la visita también tendrá interés por las posibles definiciones económicas que el Presidente pueda realizar ante representantes de sectores directamente vinculados con la producción agropecuaria de la región.