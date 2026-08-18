Boca Juniors visitará este martes a Recoleta de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja de dos goles y el objetivo de asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte. En el VAR estará su compatriota Leodán González. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una buena diferencia luego del triunfo 3-1 conseguido como local, con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

De esta manera, Boca avanzará directamente si gana, empata o pierde por un gol de diferencia. Una derrota por dos tantos llevará la definición a los penales, mientras que una caída por tres o más goles lo dejará eliminado.

Una de las principales ausencias será la del capitán Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el encuentro.

El Xeneize buscará además encontrar en la competencia internacional una respuesta a su irregular presente en el Torneo Clausura, donde después de cinco fechas se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Recoleta, en tanto, intentará revertir la serie ante su público. El conjunto paraguayo fue una de las revelaciones de la fase de grupos de la Sudamericana, donde terminó primero en una zona que también integraron Santos de Brasil y San Lorenzo.

Probables formaciones

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 19.

Estadio: Defensores del Chaco.

TV: ESPN y Disney+ Premium.