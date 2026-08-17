Un incendio seguido por la explosión de un transformador provocó durante la madrugada de este lunes un importante apagón en La Plata y localidades cercanas.

El episodio se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, en una central eléctrica ubicada en calle 9 entre 527 y 528, en Tolosa.

Según la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, en el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos y dos camiones cisterna, que lograron controlar el incendio.

Como consecuencia del incidente quedaron sin suministro eléctrico distintos sectores de Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet, además de amplias zonas de la ciudad de La Plata.

El apagón también alcanzó aproximadamente 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde se reportaron sectores sin iluminación.

Durante el operativo, algunos vecinos de las inmediaciones fueron evacuados de manera preventiva mientras los bomberos continuaban trabajando en el lugar.

Paralelamente comenzaron las tareas destinadas a restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el incendio.

Para los lectores del sur santafesino, el episodio tiene interés por tratarse de una emergencia vinculada a infraestructura eléctrica crítica y por el impacto que una falla de este tipo puede generar sobre amplias zonas urbanas.