El Gobierno nacional recibirá este martes a gobernadores y representantes del Norte Grande para analizar posibles respuestas al reclamo de las provincias por el mayor consumo de energía eléctrica durante los períodos de altas temperaturas.

La reunión se realizará por la tarde en el Ministerio de Economía y estará encabezada por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También participarán el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

El encuentro había sido acordado la semana pasada durante una reunión del Consejo Regional del Norte Grande realizada en Posadas, Misiones.

Está prevista la participación de los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que otras provincias estarán representadas por funcionarios y equipos técnicos especializados en materia energética.

El reclamo por las zonas cálidas

Las provincias del norte vienen planteando la necesidad de establecer algún mecanismo que contemple las características climáticas de la región.

Durante los meses de mayor temperatura, el uso intensivo de equipos de refrigeración provoca un incremento considerable en el consumo eléctrico de hogares y comercios, con impacto directo en las facturas.

A partir de este planteo, Nación se comprometió a conformar una mesa de trabajo específica para evaluar alternativas junto con las jurisdicciones involucradas.

Por el momento, no se anunció una medida concreta ni un régimen especial, por lo que el encuentro de este martes tendrá principalmente carácter técnico y político.

La discusión coincide además con el debate legislativo sobre modificaciones al régimen de Zonas Frías, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y debe continuar su tratamiento en el Senado.

Para Santa Fe y otras provincias que atraviesan períodos de temperaturas elevadas, la discusión resulta relevante porque podría abrir un debate más amplio sobre los criterios utilizados para determinar subsidios y tarifas energéticas según las condiciones climáticas de cada región.