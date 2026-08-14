Teodelina será sede de una jornada abierta sobre prevención de estafas, una problemática que en los últimos años incorporó nuevas modalidades a través de teléfonos celulares, redes sociales, plataformas de compraventa, billeteras virtuales y servicios bancarios.

La actividad se realizará el próximo jueves 20 de agosto, desde las 16, en el Centro Cultural Julio Gutierrez Martin de la localidad. La propuesta es organizada por el Concejo Municipal y el Gobierno de Teodelina.

Del encuentro participarán el fiscal regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Mauricio Clavero; Mauro Menéndez, fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Rufino; Julián Cochero, con sede en Melincué; y Damián Casullo, fiscal de Venado Tuerto.

Las nuevas modalidades de estafa

Durante la jornada se abordarán engaños que comienzan mediante llamadas telefónicas o mensajes en los que los delincuentes se presentan como representantes de organismos públicos, bancos o empresas conocidas.

También se analizarán maniobras relacionadas con supuestos trámites de PAMI o ANSES, operaciones mediante plataformas de compraventa y fraudes vinculados con códigos QR.

Otra modalidad frecuente se inicia mediante publicaciones en sitios como Marketplace o Mercado Libre. El contacto continúa luego por canales privados, donde los estafadores buscan conseguir datos personales, información bancaria, claves o códigos de seguridad.

Los especialistas advierten que uno de los mecanismos habituales consiste en generar confianza o una falsa situación de urgencia para lograr que la persona actúe rápidamente sin comprobar quién está detrás de la comunicación.

La importancia de realizar la denuncia

La charla también hará hincapié en qué hacer después de sufrir una estafa. Entre las recomendaciones se encuentra comunicarse rápidamente con las entidades involucradas y realizar la denuncia correspondiente.

Una reacción temprana puede ayudar a reconstruir movimientos de dinero, preservar información digital e identificar las cuentas utilizadas durante la maniobra.

La actividad forma parte de una serie de encuentros que fiscales de la Tercera Circunscripción vienen desarrollando en localidades del departamento General López para acercar información preventiva directamente a los vecinos.