Teodelina informó sobre el plan provincial para regularizar deudas

La iniciativa impulsada por la Provincia de Santa Fe permite acceder a planes de pago de hasta 36 cuotas para regularizar obligaciones impositivas mediante un trámite totalmente online.
 
Teodelina22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Gobierno de Teodelina difundió el nuevo Plan Especial de Financiamiento impulsado por el Gobierno de Santa Fe, una herramienta orientada a brindar alivio fiscal y facilitar la regularización de deudas impositivas.

La propuesta contempla la posibilidad de acceder a hasta 36 cuotas para cancelar obligaciones pendientes y alcanzar a distintos tributos provinciales.

Entre los conceptos incluidos se encuentran Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente, Sellos e Instituto Becario, permitiendo que contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones mediante un sistema más flexible.

Además, uno de los aspectos destacados es que el trámite puede realizarse de forma 100% online, evitando traslados y simplificando el proceso administrativo.

Los interesados podrán iniciar la gestión desde el portal de gestiones ciudadanas de la Provincia. Para adherirse deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y un CBU bancario para el débito automático de las cuotas.

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