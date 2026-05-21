La Justicia condenó a Kevin Daniel Cejas por un robo cometido en una vivienda de la localidad de Teodelina, en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de febrero de 2026 en una casa ubicada sobre calle Eduardo Larrea al 900. Según la investigación, el condenado ingresó a la propiedad tras romper la puerta del lavadero y luego sustrajo distintos elementos del interior del domicilio.

Entre los objetos robados se encontraban varias remeras con diferentes estampas, un termo color azul oscuro con calcomanías, un vaso térmico negro, un parlante y una cámara fotográfica con la inscripción EOS ELAN 7N.

Por este episodio, se acordó inicialmente una pena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva. Sin embargo, esa sanción fue unificada con una condena previa de 3 años de prisión condicional que había sido dictada en noviembre de 2023 por el entonces juez penal Benjamín Revori.

De esta manera, la pena única y total quedó fijada en 4 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución se concretó mediante un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Luis Lagioia y la defensora pública María Cecilia Tosco, quien representó al acusado. En este tipo de mecanismos, las partes acuerdan la responsabilidad penal y la pena, quedando luego a consideración del juez interviniente.