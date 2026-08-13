Independiente atraviesa un momento de tensión deportiva e institucional después de acumular tres derrotas consecutivas y quedar eliminado de la Copa Argentina. La caída 4-0 frente a Atlético Tucumán, el miércoles 12 de agosto en Rosario, dejó bajo análisis la continuidad de Gustavo Quinteros, mientras la Comisión Directiva tiene previsto evaluar los pasos a seguir.

El cambio de escenario se produjo en pocas semanas. El Rojo había comenzado el Torneo Clausura con victorias por 2-0 ante Estudiantes y 1-0 frente a Newell's, pero luego perdió 1-0 con Vélez y por el mismo resultado ante Platense. La eliminación frente al conjunto tucumano representó la tercera caída seguida.

Atlético Tucumán se impuso con dos goles de Nicolás Laméndola y tantos de Manuel Brondo y Franco Nicola. Independiente tuvo una oportunidad para modificar el desarrollo durante el primer tiempo, pero Santiago Montiel falló un penal cuando el encuentro todavía estaba 0-0.

Después del partido, Quinteros hizo una autocrítica, asumió su responsabilidad y pidió disculpas a los simpatizantes. Además, dejó en claro que no contempla presentar la renuncia y manifestó su intención de cumplir el contrato.

Sin embargo, otra parte de su conferencia elevó la tensión con la conducción del club. El entrenador sostuvo que no llegaron varios futbolistas que, según explicó, habían sido acordados previamente con los dirigentes. También planteó que el plantel perdió numerosas alternativas y que varios puestos de recambio quedaron en manos de juveniles.

En este mercado, los registros publicados incluyen entre las altas a Maximiliano Meza, Santiago Mele e Imanol Machuca. Este último fue incorporado desde Fortaleza, aunque todavía no puede ser utilizado por una sanción.

En este marco, distintos medios informaron que el presidente Néstor Grindetti y otros integrantes de la Comisión Directiva analizarán la situación antes del entrenamiento en Villa Domínico. Existe una versión no confirmada oficialmente que indica que un sector importante de la conducción considera terminado el ciclo. Hasta el momento, Independiente no anunció una resolución definitiva.

La situación contrasta con el primer semestre, cuando Independiente logró clasificarse a la fase eliminatoria del Apertura y cayó 3-1 frente a Rosario Central en octavos de final.

Ahora, además del rendimiento deportivo, la relación entre el cuerpo técnico y la dirigencia quedó en el centro de la discusión. Quinteros pretende seguir, mientras la conducción evalúa su continuidad. La resolución de esa reunión determinará si Independiente mantiene el actual proyecto o inicia un nuevo ciclo durante el Clausura.