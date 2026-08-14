River atraviesa uno de los momentos más delicados desde la llegada de Eduardo Coudet. Después de cuatro fechas del Torneo Clausura, el conjunto de Núñez permanece sin puntos y sin goles a favor, una combinación que elevó la presión sobre el entrenador antes del partido del domingo frente a Argentinos Juniors en el Monumental.

El escenario contrasta con la conformación del plantel. El cuerpo técnico dispone de distintas alternativas por posición y durante el último mercado se incorporaron futbolistas de experiencia internacional. La llegada de Thiago Almada, procedente del Atlético de Madrid, amplió aún más las posibilidades ofensivas y el mediocampista se perfila para tener su primera oportunidad como titular ante Argentinos.

La mayor competencia aparece en ataque. Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré disputan minutos como referencias centrales, mientras Sebastián Driussi se encuentra próximo a regresar, según el reporte original. También aparecen Ángel Correa y Joaquín Freitas, futbolistas que pueden desempeñarse en distintas posiciones del frente ofensivo.

Almada, por su parte, llega con posibilidades concretas de ocupar una posición detrás de los delanteros. Su incorporación modifica la competencia en una zona en la que también aparecen Juan Cruz Meza y Tomás Galván. El campeón mundial con la Selección Argentina explicó esta semana que el proyecto deportivo de Coudet fue uno de los factores que incidieron en su decisión de regresar al fútbol argentino.

El mediocampo también presenta distintas opciones. Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra y Lucas Gabriel Silva integran, de acuerdo con el texto fuente, el grupo de jugadores disponibles para esa zona. La necesidad del entrenador pasa ahora por establecer sociedades y continuidad en medio de los cambios.

En defensa, Nicolás Otamendi aparece como uno de los referentes, mientras Gonzalo Montiel cuenta con ventaja en el lateral derecho. Marcos Acuña, Francisco Ortega, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Tobías Ramírez y Facundo González completan las alternativas mencionadas en el reporte original. Santiago Beltrán, en tanto, se mantiene como arquero titular.

La amplitud del plantel constituye una herramienta, aunque los resultados obligan a Coudet a acelerar decisiones. River viene de perder 1-0 ante Tigre y la crisis ya motivó al entrenador a reconocer públicamente que su continuidad depende de que el equipo encuentre respuestas.

En este marco, el encuentro ante Argentinos Juniors tendrá un peso especial. Coudet deberá definir qué nombres pueden darle funcionamiento a un equipo cargado de alternativas pero necesitado de resultados. La competencia interna seguirá abierta; el desafío inmediato será transformarla en rendimiento colectivo.