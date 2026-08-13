La inflación nacional fue del 2,1% en julio, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% de junio.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

El dato de julio interrumpió una secuencia de tres meses consecutivos de desaceleración mensual. En marzo, la inflación había sido del 3,4%; luego descendió al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, antes de volver al 2,1% en julio.

Los rubros que más aumentaron

Recreación y Cultura encabezó las subas de julio, con un incremento del 5%, en un mes atravesado por las vacaciones de invierno y un mayor movimiento turístico. Restaurantes y hoteles también se ubicaron entre las divisiones con mayores aumentos.

En sentido contrario, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, convirtiéndose en el rubro con menor variación del mes.

Al analizar las categorías del índice, los precios estacionales fueron los que más avanzaron, con un 4,5%. La inflación núcleo —que permite observar la evolución de los precios dejando de lado componentes estacionales y regulados— fue del 1,8%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%.

Qué pasó en las regiones

El Gran Buenos Aires registró la mayor inflación mensual del país, con un 2,3%. En el otro extremo, Cuyo mostró el menor incremento, con 1,9%.

El dato nacional resulta relevante también para el sur de Santa Fe porque marca la evolución general del costo de bienes y servicios que forman parte del consumo cotidiano de las familias, además de servir como referencia para contratos, salarios y distintas variables económicas.