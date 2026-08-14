Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 este jueves en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto rosarino generó varias situaciones para conseguir una ventaja, principalmente durante el segundo tiempo, pero no encontró eficacia y la clasificación quedó abierta para la revancha en Brasil.

El encuentro comenzó con intensidad, fricción y dificultades para establecer diferencias. Central intentó asumir la iniciativa ante su público, mientras que Corinthians buscó cerrar espacios y aprovechar sus oportunidades. El conjunto brasileño también estuvo cerca de abrir el marcador en la primera etapa, cuando Matheus Bidu conectó un cabezazo que terminó impactando en el travesaño.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Jorge Almirón consiguió mayor presencia en campo rival. Jaminton Campaz fue una de sus principales alternativas para desequilibrar y Ángel Di María comenzó a participar con mayor continuidad en la elaboración de los ataques.

En el complemento, Central aumentó la presión. Campaz apareció en diferentes sectores del frente ofensivo y Di María intentó generar peligro mediante centros, pases y remates. En una de las situaciones más claras, Hugo Souza respondió ante una llegada del conjunto rosarino y volvió a convertirse en una pieza importante para mantener el marcador sin goles.

El panorama pareció favorecer todavía más al Canalla cuando Allan recibió la segunda tarjeta amarilla y Corinthians quedó con diez jugadores durante el tramo final. Desde ese momento, el local adelantó sus líneas y buscó aprovechar la superioridad numérica, aunque volvió a encontrarse con la resistencia defensiva del conjunto paulista.

Di María tuvo una oportunidad sobre el cierre con una definición que exigió nuevamente al arquero visitante. Además, Marco Ruben ingresó en los últimos minutos e intentó aportar presencia dentro del área, pero el resultado ya no se modificó.

El empate obliga ahora a Rosario Central a buscar la clasificación como visitante. La revancha está programada para el jueves 20 de agosto, desde las 21:30, en San Pablo. El ganador avanzará a los cuartos de final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.

El cruce tiene además un antecedente particular: Central y Corinthians solamente se habían enfrentado anteriormente en la Libertadores 2000, también por octavos de final. Cada equipo ganó 3-2 como local y el conjunto brasileño terminó avanzando por penales. Veintiséis años después, la historia volverá a resolverse en Brasil.