Cristian “Cuti” Romero está próximo a iniciar una nueva etapa en su carrera. Atlético de Madrid alcanzó un acuerdo con Tottenham para incorporar al defensor de la Selección Argentina por una cifra cercana a los 40 millones de euros, según coinciden distintos medios españoles e internacionales. El contrato previsto sería por cinco temporadas, hasta 2031.

La operación pone fin a varias semanas de negociaciones. Atlético había retomado a comienzos de agosto las gestiones por el cordobés de 28 años, un futbolista que ya figuraba anteriormente entre los objetivos de Diego Simeone. La primera propuesta mencionada por la prensa española rondaba los 30 millones de euros, pero Tottenham pretendía una cifra superior.

Finalmente, las partes acercaron posiciones hasta alcanzar un acuerdo próximo a los 40 millones. Sobre la composición del monto aparecen diferencias entre las publicaciones: algunas presentan esa cifra como el valor global del pase, mientras que otra versión señala 35 millones fijos más cinco millones sujetos a variables.

Romero dejará así el fútbol inglés después de cinco temporadas. Llegó al Tottenham en 2021 procedente del Atalanta y se transformó con el tiempo en uno de los referentes del plantel. Entre sus principales logros aparece la Europa League conquistada en 2025, título que puso fin a una prolongada espera del club londinense a nivel de trofeos.

Además, la llegada a Madrid tendrá un componente argentino. El defensor pasará a trabajar con Simeone y coincidirá en el plantel con Juan Musso, Giuliano Simeone y, mientras permanezca en la institución, Julián Álvarez. El futuro del delantero continúa siendo tema del mercado europeo y no existe por ahora una salida confirmada.

Atlético viene realizando una modificación importante de su plantel. Thiago Almada fue transferido a River, mientras que Nahuel Molina pasó a Roma. En paralelo, la institución española incorporó jugadores en otras posiciones y buscaba sumar un marcador central que pudiera convertirse en una pieza relevante de la última línea.

Por otro lado, Inter también apareció durante el mercado como interesado en Romero, aunque el Atlético terminó avanzando en las conversaciones con Tottenham.

El próximo paso será completar las instancias formales de la transferencia y la incorporación del futbolista al plantel de Simeone. La mayoría de las coberturas dan por acordado el traspaso, aunque difieren sobre el momento exacto en que la operación puede considerarse completamente formalizada