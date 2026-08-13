San Lorenzo atraviesa un escenario de creciente tensión deportiva. Integrantes de La Gloriosa Butteler se presentaron este jueves en Ciudad Deportiva durante el entrenamiento del plantel profesional y mantuvieron una conversación con los futbolistas y con el entrenador Néstor Gorosito. La situación ocurrió pocos días después de la derrota como local frente a Huracán.

La presencia de la barra fue registrada por diferentes medios nacionales, aunque existen diferencias respecto de la cantidad de personas que participaron y, especialmente, sobre el tono utilizado. El Gráfico y Río Negro informaron que fueron más de 50 personas, El Destape mencionó alrededor de 50 y Clarín publicó que habrían sido unas 30.

Según las reconstrucciones periodísticas, el reclamo estuvo relacionado con el rendimiento del equipo y con la intención de conocer qué jugadores mantienen su compromiso con el club. TyC Sports indicó que hubo conversaciones separadas con referentes y juveniles y publicó que, antes de retirarse, los integrantes de la barra advirtieron que una eventual próxima visita podría producirse “con otro tono”. Ese detalle debe considerarse una versión no confirmada oficialmente, ya que la nota no identifica públicamente la fuente de esa reconstrucción.

Por otro lado, El Gráfico informó que Nicolás Tripichio y Alexis Cuello, capitán y subcapitán, habrían recibido un pedido para presentar una lista de aquellos futbolistas que no quisieran continuar en San Lorenzo. El Destape publicó una reconstrucción similar y calificó el episodio como una amenaza. El Gráfico, en cambio, sostuvo que la conversación no fue realizada en tono amenazante, aunque tampoco amistoso.

El episodio se produjo en un momento deportivo complejo. San Lorenzo suma tres puntos en cuatro fechas y se encuentra último en la Zona A del Torneo Clausura. Además, Gorosito registra una victoria, un empate y tres derrotas desde que asumió, incluyendo la eliminación ante Deportivo Riestra por Copa Argentina.

Además, en las inmediaciones del estadio aparecieron pasacalles con cuestionamientos al rendimiento del equipo y referencias a la caída en el clásico.

En este marco, la próxima presentación tendrá una atención particular. San Lorenzo recibirá a Unión este sábado 15 de agosto, desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha. Más allá de la necesidad deportiva de sumar, el encuentro llegará después de una semana atravesada por la derrota ante Huracán y por un episodio que volvió a colocar la situación interna del club en el centro de la escena.