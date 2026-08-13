Paris Saint-Germain comenzó la temporada 2026/27 con otro título internacional. El equipo dirigido por Luis Enrique venció 2-1 a Aston Villa este miércoles 12 de agosto en el Stadion Salzburg, en Austria, y retuvo la Supercopa de Europa. Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador para el conjunto francés, Brian Madjo igualó antes del descanso y Désiré Doué convirtió el gol decisivo en el segundo tiempo.

PSG llegó al encuentro como campeón de la Champions League 2025/26, mientras que Aston Villa obtuvo su lugar tras conquistar la Europa League. El equipo parisino tomó la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y encontró la ventaja a los 20 minutos, cuando Kvaratskhelia recibió dentro del área, dejó atrás a Matty Cash y definió ante Marco Bizot.

Aston Villa logró sostenerse en partido y generó situaciones principalmente a través de Madjo. El delantero, de 17 años, tuvo dos cabezazos y un remate al palo antes de convertir el 1-1 sobre el cierre de la primera etapa, luego de un centro de John McGinn. Según UEFA, con 17 años y 212 días se transformó en el goleador más joven en la historia de la Supercopa de Europa.

En el complemento, el conjunto de Unai Emery adelantó líneas y obligó a intervenir a Matvei Safonov. Sin embargo, PSG volvió a ponerse en ventaja a los 61 minutos. Ousmane Dembélé, ingresado tras el descanso, filtró un pase para Doué, quien definió ante Bizot. La jugada fue anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y determinó que el delantero estaba habilitado.

Desde allí, Aston Villa buscó el empate con variantes ofensivas y tuvo oportunidades para llevar la definición a los penales. PSG respondió con cambios y sostuvo la diferencia hasta el cierre. Doué, autor del segundo gol y asistidor en el primero, fue elegido por UEFA como el mejor jugador del partido.

El triunfo dejó además una marca para el club francés. PSG ganó la Supercopa de Europa por segundo año consecutivo, después del título conseguido en 2025 ante Tottenham, y se convirtió, según el registro oficial de UEFA, en el tercer equipo en lograr dos consagraciones seguidas en esta competencia, junto con Milan y Real Madrid.

Para Luis Enrique fue el título número 13 desde su llegada a PSG en 2023. La cifra eleva a 22 sus trofeos como entrenador, sumando los nueve obtenidos con Barcelona. El próximo compromiso del conjunto parisino será otra final, frente a Lens por el Trophée des Champions. Aston Villa, por su parte, continuará su preparación antes del inicio de la Premier League