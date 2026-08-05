Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria ante la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado realizó una breve declaración ante los medios y aseguró: “Está todo aclarado”.

Sin embargo, la investigación continuará y Moyano seguirá vinculado al expediente. Está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, agravados por haberse producido presuntamente en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.

La liberación fue dispuesta después de la audiencia con el fiscal. Su abogado defensor, Miguel Molina, confirmó que deberá cumplir una serie de medidas restrictivas mientras avanza la causa.

Entre las disposiciones judiciales se estableció una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y la imposibilidad de mantener cualquier tipo de contacto con Arizaga.

La investigación comenzó a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia ocurrido en una vivienda del barrio porteño de Belgrano. A raíz de esa presentación, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el domicilio de Moyano, ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400.

Durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de las medidas de prueba. Según la información disponible, no se encontraron drogas en el inmueble.

Luego del procedimiento, el hijo del dirigente camionero Hugo Moyano fue trasladado a la fiscalía, donde declaró ante el auxiliar fiscal Julián Pistone.

Durante la jornada también se realizaron distintas diligencias para intentar reconstruir lo sucedido. La Fiscalía continuará reuniendo testimonios y otros elementos antes de definir los próximos pasos procesales.

Candela Arizaga declaró ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó haber sido agredida por Moyano. No obstante, la causa permanece abierta y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias del episodio denunciado.