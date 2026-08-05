Un hombre fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por amenazar a un vecino y a su familia, intentar agredirlo con un fragmento de vidrio y realizar exhibiciones obscenas en la localidad de San Eduardo.

La condena fue impuesta a Ernesto David Romero mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público de la Acusación. También deberá pagar una multa de 10.000 pesos y fue declarado reincidente.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. Las actuaciones estuvieron a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca.

Según la investigación, el episodio ocurrió durante la madrugada, cuando Romero se presentó en la vivienda de un vecino y comenzó a amenazarlo tanto a él como a sus familiares.

De acuerdo con la acusación, el hombre advirtió que incendiaría la casa con sus ocupantes en el interior. Luego rompió una botella de vidrio y utilizó uno de los fragmentos para intentar atacar a la víctima.

Durante el mismo episodio, Romero habría pronunciado amenazas de muerte y expresiones de contenido sexual dirigidas a integrantes del grupo familiar. Además, realizó exhibiciones obscenas.

Cuando el personal policial llegó al lugar, el acusado continuó con su actitud amenazante y posteriormente escapó.

A partir de las evidencias reunidas durante la investigación, la fiscal Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa. En ese marco, Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal y la pena acordada.

El hombre fue condenado como autor de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas, dos delitos considerados en concurso ideal.

Además, debido a que registraba condenas anteriores y ya había cumplido una pena privativa de la libertad, fue declarado reincidente.