Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por presuntos actos de crueldad animal, luego de que un perro llamado “Pluto” fuera rescatado en graves condiciones de salud y abandono.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno de Venado Tuerto.

La presentación incluyó registros, actuaciones y otros elementos reunidos durante la intervención del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (Imusca).

El perro fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de Azcuénaga al 1500 y trasladado al Dispensario Canino Municipal.

Según se informó, “Pluto” presentaba desnutrición severa, una importante cantidad de pulgas y garrapatas, lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La investigación está comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. Las actuaciones estuvieron a cargo de Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

De acuerdo con la atribución fiscal, la mujer identificada con las iniciales M.N.L.S., propietaria y responsable del animal, habría omitido proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamientos antiparasitarios y condiciones higiénicas apropiadas.

La Fiscalía también sostiene que la imputada conocía la afección dermatológica que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para comenzar un tratamiento.

Sin embargo, según la acusación, no habría continuado con las medidas necesarias para su recuperación y tampoco habría impedido que el animal deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal por causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados necesarios, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se resolvieron medidas alternativas a la prisión preventiva. La imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, alojar o tener bajo su responsabilidad animales domésticos o de compañía.

También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en caso afirmativo, acreditar su entrega responsable dentro de un plazo de 48 horas, con intervención y supervisión del Imusca.

Por su parte, “Pluto” permanecerá bajo la guarda dispuesta después del rescate y no podrá ser restituido a la imputada mientras continúe vigente la medida judicial.