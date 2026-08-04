Un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales OFC, quedó en prisión preventiva acusado de sustraer dos automóviles en Diego de Alvear, departamento General López.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El pedido fue presentado por el fiscal Mauro Menéndez, integrante del Ministerio Público de la Acusación.

El imputado también es investigado por el delito de encubrimiento, debido a que en su domicilio de San Gregorio fue encontrada una bicicleta que había sido denunciada como robada en abril de este año.

Dos vehículos con las llaves puestas

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del domingo pasado.

El fiscal indicó que el hombre primero se habría subido a un Ford Galaxy que estaba estacionado en calle España al 300, en Diego de Alvear. El vehículo tenía las puertas sin medidas de seguridad y las llaves colocadas.

Según relató Menéndez, el imputado condujo el automóvil hasta un camino rural cercano, donde lo abandonó en una cuneta. Antes de retirarse, se habría llevado las llaves.

Minutos después, habría regresado a la localidad y sustraído un Chevrolet Corsa Classic que también se encontraba estacionado sobre calle España y con las llaves puestas.

El acusado condujo el vehículo hasta las inmediaciones de un boliche bailable de San Gregorio. En ese lugar comenzó a salir humo del motor y efectivos policiales se acercaron para consultar qué había ocurrido.

De acuerdo con el fiscal, el hombre dio “respuestas contradictorias e incongruentes”. Al advertir que el automóvil no era de su propiedad, los agentes procedieron a detenerlo.

Durante la requisa, los policías encontraron entre sus pertenencias las llaves del Ford Galaxy que había sido abandonado poco antes.

Una bicicleta robada

Menéndez también le atribuyó al acusado el encubrimiento del robo de una bicicleta denunciado el 19 de abril en San Gregorio.

Al día siguiente de aquella denuncia se realizó una requisa voluntaria en la vivienda del investigado. Allí fue encontrada una bicicleta rodado 29 que, según la Fiscalía, el hombre tenía en su poder a sabiendas de que había sido robada.

Por la sustracción de los vehículos, OFC fue imputado como presunto autor de dos hechos de hurto calificado. Por la bicicleta hallada en su domicilio, se le atribuyó el delito de encubrimiento.