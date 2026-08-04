Candela Arizaga declaró este martes ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó haber sido agredida por Facundo Moyano, quien fue detenido en el marco de una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La joven, de 23 años, brindó su testimonio desde el Hospital Pirovano, donde permanece en observación luego del episodio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga aseguró que Moyano “no le hizo nada” y vinculó lo sucedido con un contexto de “consumo de estupefacientes”.

La declaración forma parte de las medidas ordenadas para reconstruir el hecho. La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y entrevistas con las personas involucradas.

El fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, había dispuesto la detención del exdiputado por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en un contexto inicialmente investigado como violencia de género.

Por el momento, las circunstancias completas del episodio no fueron esclarecidas y deberán determinarse a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Diego Storto, abogado de Arizaga, señaló que asumirá formalmente su representación si la joven decide avanzar con su participación en el proceso judicial.