El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó este martes una reunión con autoridades del Banco Central, funcionarios del Gobierno nacional y representantes de diferentes bloques legislativos para analizar la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria y el proyecto denominado Inocencia Fiscal.

El encuentro comenzó después de las 15.30 en el despacho de Menem y contó con la participación de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros espacios considerados dialoguistas.

Por parte del Banco Central asistieron su presidente, Santiago Bausili; el director Martín Vauthier, y el funcionario Marcelo Griffi.

Durante la reunión, las autoridades explicaron los principales puntos de la iniciativa que pretende limitar la emisión monetaria sin respaldo destinada a financiar al Tesoro nacional y a las provincias.

El segundo tema abordado fue el proyecto de Inocencia Fiscal. Las explicaciones estuvieron a cargo del asesor Federico Furiase y de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

Entre los diputados presentes estuvieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli y Laura Rodríguez Machado, por La Libertad Avanza.

También participaron Daiana Fernández Molero y Javier Sánchez Wrba, del PRO; Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de la UCR; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Oscar Zago, del MID, y representantes de bloques provinciales.

Hasta el momento no se informó si durante el encuentro se alcanzaron acuerdos políticos ni cuándo podrían comenzar a tratarse formalmente los proyectos en las comisiones correspondientes.

La discusión resulta relevante para las provincias y para el sector productivo del sur santafesino, debido a que las iniciativas podrían introducir cambios en la política monetaria, el financiamiento público y la relación entre los contribuyentes y los organismos fiscales.