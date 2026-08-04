Encontraron en Brasil a Micaela Albornoz, la rosarina buscada desde junio

Micaela Albornoz, la rosarina de 32 años que era buscada desde el 24 de junio, fue encontrada en Florianópolis, Brasil, luego de más de un mes sin que se conociera su paradero.

La mujer llegó por sus propios medios al Consulado Argentino para solicitar ayuda con la intención de viajar hacia San Pablo. Según informaron las autoridades santafesinas, se encontraba sola y en buen estado de salud.

Al presentarse ante el personal consular, exhibió un documento de identidad perteneciente a una vecina de Rosario. Ese DNI ya era investigado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, debido a que había sido utilizado para adquirir diferentes pasajes.

La identidad de Albornoz fue confirmada posteriormente mediante el cotejo de sus huellas dactilares.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que la utilización del documento permitió identificarla y vincular su aparición con la investigación que se desarrollaba en Argentina.

“Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Allí presentó un DNI apócrifo, que era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, ya que pertenecía a una vecina de Rosario”, indicó.

Coudannes agregó que la identificación fue corroborada mediante las huellas dactilares de la mujer.

El recorrido desde Rosario hasta Brasil

Micaela había sido vista por última vez cuando salió de su vivienda en el barrio Tablada, en Rosario. A partir de ese momento, la investigación detectó movimientos por distintas provincias argentinas.

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Federico Angelini, señaló que el documento utilizado por la mujer permitió reconstruir parte de su recorrido.

“Ese DNI había sido utilizado para comprar distintos pasajes y fue lo que nos permitió reconstruir el recorrido desde Rosario hacia Córdoba, luego a Santiago del Estero y otros lugares por los que pasó durante este tiempo”, explicó.

Las autoridades también analizaron imágenes de cámaras de seguridad. Según Angelini, en los registros la mujer aparecía desplazándose sola.

“Nunca la observamos acompañada. Evidentemente, por razones que deberán investigarse y preguntársele a ella, se movió durante todo este tiempo con cierta independencia”, sostuvo.

Una búsqueda nacional con intervención de Interpol

La búsqueda de Albornoz involucró a organismos judiciales y de seguridad de diferentes provincias. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional había ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera localizarla.

También se emitió una notificación amarilla de Interpol, mecanismo utilizado para ubicar personas desaparecidas cuando existe la posibilidad de que hayan cruzado una frontera.

Una resolución publicada en el Boletín Oficial señalaba que la mujer podía encontrarse en una situación de vulnerabilidad y que presuntamente se había trasladado sin su medicación. También se evaluaba la posible participación de terceros, aunque las imágenes analizadas no mostraron que estuviera acompañada.

Tras su aparición, las autoridades provinciales comenzaron las gestiones para comprobar formalmente su estado de salud y coordinar con la Justicia y el Consulado Argentino los próximos pasos y su eventual regreso al país.