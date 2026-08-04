El presidente Javier Milei afirmó este martes que no mantiene contacto con Claudio “Chiqui” Tapia ni con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y expresó su respaldo a la actuación independiente de la Justicia en las investigaciones que alcanzan a la conducción de la entidad.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el canal de streaming La Casa. Allí, el mandatario señaló que hubo decisiones y manejos dentro de la AFA que no fueron de su agrado.

“No tengo contacto con él. Hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron”, manifestó Milei al ser consultado por su relación con Tapia.

El Presidente también remarcó que no intervendrá en los expedientes que tramitan en los tribunales argentinos y del exterior.

Según explicó, involucrarse en las causas sería “un disparate y un error”. Además, aseguró que su administración no ejerce presiones sobre el Poder Judicial y pretende que los magistrados puedan actuar con libertad.

Las causas que involucran a la AFA

Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes fueron procesados en una causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por la presunta retención indebida de impuestos y aportes de la seguridad social.

La investigación analiza una suma superior a los 19.000 millones de pesos. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y con embargos y restricciones para salir del país. La medida no implica una condena, ya que la causa continúa en trámite.

Durante el Mundial 2026, Tapia recibió una autorización especial de la Justicia para viajar al exterior, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones económicas y procesales.

La investigación en Estados Unidos

En paralelo, autoridades estadounidenses investigan operaciones financieras relacionadas con la actividad comercial de la AFA en ese país.

Uno de los puntos bajo análisis es el papel de TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al empresario Javier Faroni que habría intervenido en la administración de ingresos generados por contratos internacionales. Las operaciones investigadas superarían los 300 millones de dólares, según publicaciones periodísticas.

La AFA rechazó parte de esas versiones y negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados personalmente a declarar o que sus dispositivos electrónicos hayan sido incautados.

La entidad reconoció, sin embargo, que un tercero fue convocado ante un gran jurado estadounidense y que podría aportar información relacionada con autoridades de la asociación. El FBI no realizó comentarios públicos sobre la investigación.

El avance de las causas mantiene abierta una fuerte disputa institucional entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA, enfrentados también por el modelo de administración de los clubes y la posibilidad de incorporar sociedades anónimas deportivas al fútbol argentino.